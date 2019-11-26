اندلعت تظاهرة أمام القصر الجمهوري في لبنان، وذلك لدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية.





وذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية، أن الاتصالات السياسية في لبنان تدور حول تكليف السياسي "بهيج طبارة"، لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن النتائج في هذا الشأن قد تظهر خلال 24 ساعة.





وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان، سعد الحريري، حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.





وأعلن الحريري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه متمسك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات.



