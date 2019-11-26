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أخبار العالم

تظاهرة أمام القصر الجمهوري في لبنان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:03 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
اندلعت تظاهرة أمام القصر الجمهوري في لبنان، وذلك لدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية. 

وذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية، أن الاتصالات السياسية في لبنان تدور حول تكليف السياسي "بهيج طبارة"، لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن النتائج في هذا الشأن قد تظهر خلال 24 ساعة.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان، سعد الحريري، حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن الحريري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه متمسك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات.

وجاء في البيان أنه "بعد 40 يوما على حراك اللبنانيات واللبنانيين، وقرابة الشهر على استقالة الحكومة استجابة لصرختهم العارمة، وإفساحا في المجال لتحقيق مطالبهم المحقة، بات من الواضح أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية".
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