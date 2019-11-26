إيمي سالم تتألق بـ 4 فساتين جريئة .. ما الأجمل ؟

شاركت الفنانة إيمي سالم صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد بدت أنها تقوم بتجربة العديد من الفساتين لتختار منهم الاجمل عليها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، والإشادة بإطلالتها المميزة، والجذابة.وعلقت إيمي سالم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: I will stop wearing black when they make a darker colour .. سوف أتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يكون لونه يتوقف عن كونه لون غامق.وظهرت غيمي سالم بأربع اطلالة انيقة وجذابة للغاية، حيث كان أول فستان باللون الأسود و بفتحتين من الجانبين و خطين باللون الأبيض، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.أما عن الإطلالة الثانية فقد ظهرت بفستان باللون الأسود قصير للغاية، بأكمام طويلة، وهو ما برز بشكل كبير من أنوثتها.وبالنسبة للإطلالة الثالثة فقد ظهرت بجيب جلد قصير للغاية باللون الأسود، وعليه بلوزة من نفس اللون وبقصة سبعة من الأعلى، وهو ما أضاف لها لمسة ساحرة على إطلالتها.فيما ظهرت في الإطلالة الرابعة بفستان أيضا باللون الأسود، من الدانتيل، الشفاف، وبطانة قصيرة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع ثنايا جسدها الممشوقة.وقد تركت إيمي سالم شعرها منسدلا بشكل انسيابي، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج حيث أبرزت عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.واكملت ايمي سالم إطالالتها ببعض الاكسسورات المميزة، حيث اختارت عقد باللون الذهبي، مع أسوارة وساعة يد من نفس اللون، وهو ما تناسب مع جميع إطلالتها.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..