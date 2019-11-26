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تعليم

حسام هيكل في جامعة حلوان وسط إقبال طلابي كثيف

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:25 م
حسام هيكل في جامعة
حسام هيكل في جامعة حلوان وسط إقبال طلابى كثيف
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كريم ناصر

وسط اقبال طلابي كثيف وبحضور مايقرب من ١٥٠٠ طالب أقام محاضر التنمية البشرية حسام هيكل ندوتين متتاليتين بجامعة حلوان من تنظيم أسرة من أجل مصر المركزية بعنوان "حتى لا تندم " ،.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وذلك حرصا من جامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية التثقيفية التي تساهم في صقل مهاراتهم ثقافيًا و إستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة فى مختلف الأنشطة.

رحب الدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الإجتماعية بحسام هيكل محاضر التنمية البشرية الذي يعد مثالا وقدوة طيبة للشباب كنموذج إيجابي من خلال رحله نجاحه وصعوده ليصبح استشاري لكبرى الشركات داخل مصر وخارجها.

مؤكدًا أن أسرة من أجل مصر تسعى لاستضافة الشخصيات المحبوبة جماهيريًا لدى الطلاب، مضيفًا أن كل فرد في المجتمع لديه طاقات داخليه كامنة يجب أن يكتشفها ويتعرف عليها بنفسه.

أبدت الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب سعادتها بهذا التجمع الطلابي الكبير بحضور قدوة لشاب أوجد لنفسه بصمة وسط أبناء جيله.

وفي كلمته أوضح حسام هيكل أن الحياة عبارة عن تجارب متعدده وخبرات متراكمة فلا مجال للندم، داعيا كل فرد إلى أن يتعلم كيف يحب نفسه ولا يعتمد على استيقاء الحب من الآخرين لأن استيقاء الحب سيؤدي بالضرورة إلى جلد الذات، وقال "يجب أن تجبر بخاطر نفسك مثل جبرك لخواطر الآخرين، فكسر الخواطر يعد أكبر الذنوب، وأضاف" تعرضك للشدائد هو أكبر دليل على انسانيتك"، كما قام بسرد بعض تجاربه الشخصيه المتعلقة بارتباطة ثم بإنفصاله عن خطيبته وكيف إستفاد من هذه التجربة في القرب من الله والدخول في دبلومات مختلفة لتنميه وحب الذات.
حسام هيكل في جامعة حلوان وسط إقبال طلابي كثيف
حسام هيكل في جامعة حلوان وسط إقبال طلابي كثيف
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