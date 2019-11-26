بعد قرار أردوغان.. الكونجرس الأمريكي يتعهد بتوقيع عقوبات عاجلة على تركيا

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي تعهدوا بالعمل السريع على توقيع عقوبات على تركيا بسبب إصرارها على المضي قدما في شراء صفقات أسلحة روسية.





وقالت الوكالة الأمريكية، إن القرار التركي بشراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400 أثار غضب مجلس الشيوخ الذين سيعملون على تسريع وتيرة توقيع العقوبات.





وتابعت " بلومبرج"، ستزيد اختبارات النظام الصاروخي المضاد للطائرات S-400 في أنقرة هذا الأسبوع، من الضغوط على وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات بموجب القانون الحالي.





وأردفت ستوفر هذه الخطوة أيضًا حافزًا أكبر لمجلس الشيوخ للمضي قدمًا في فرض عقوبات إضافية تمت صياغتها الشهر الماضي ردًا على غزو تركيا لشمال سوريا - كما حذر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للبيت الأبيض.





وحتى قبل الإعلان عن الاختبارات، قال رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "جيم ريش"، إن لجنته ستصدر تشريعات في أوائل شهر ديسمبر المقبل ستعاقب قادة تركيا وصناعة الطاقة والنظام المالي المتعلق بالعمل العسكري في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا.





وأقر مجلس النواب مشروع قانون العقوبات الخاص به بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا في الشهر الماضي، وهناك اقتراحان في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات مماثلة.