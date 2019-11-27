يهدد الحياة.. انعدام الرؤية والإغماء أبرز أعراض انخفاض ضغط الدم.. والحمل أحد أسباب حدوثه.. وتعليمات هامة لتجنبه

- أقل من 90.. معلومات قد لا تعرفها عن انخفاض ضغط الدم
- أسباب غير متوقعة وراء حدوثه.. الحمل أخطرها
- انعدام الرؤية والإغماء.. أعراض انخفاض ضغط الدم
- الانتصابي والحاد والعصبي وما بعد تناول الطعام.. 4 أنواع مختلفة من انخفاض ضغط الدم
- لا تقف فجأة.. تعليمات هامة لتجنب الإصابة به
يعبر انخفاض ضغط الدم عن مشاكل في مستوى الدم وتدفقه بالجسم، وبالنسبة لبعض الأشخاص فإنه لا يسبب أي مشاكل، ولكن بالنسبة لكثير من الناس، فإن انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعي (هبوط ضغط الدم) يمكن أن يسبب دوخة وإغماء، وفي الحالات الشديدة، قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة.
ويمكن اعتبار انخفاض ضغط الدم بدءا من 120/80، حيث إنه قد يجعلك في بعض الأحيان تشعر بالتعب أو الدوار، وفي تلك الحالات؛ يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم علامة على حالة وجود مرضية يجب معالجتها.
ويتم قياس ضغط الدم عندما ينبض قلبك خلال فترات الراحة بين دقات القلب، حيث يتم قياس ضخ الدم من خلال شرايينك والمعروفة باسم الشرايين البطينينة، و يُطلق على قياس فترات الراحة الضغط الانبساطي.
ويشخص انخفاض ضغط الدم مع عدد زيادة الانقباضات من عدد والانبساطات لـ ضخ الدم في الشرايين، ويتم تعريف انخفاض ضغط الدم لدى البالغين من 90/60 أو أقل.
وتتراوح أسباب انخفاض ضغط الدم من الجفاف إلى اضطرابات طبية أو جراحية خطيرة، ومن المهم معرفة ما الذي يسبب انخفاض ضغط الدم حتى يمكن علاجه، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
أسباب انخفاض ضغط الدم
يمكن أن يتعرض جميع الأشخاص لانخفاض ضغط الدم، وغالبا لا يتسبب انخفاض ضغط الدم في أي أعراض ملحوظة في بعض الحالات، ولكن عند تكراره لفترات طويلة يمكن أن تصبح خطيرة، وبالأخص إن تركت دون علاج، وتشمل هذه الأسباب ما يلي:
- الحمل يتسبب في زيادة ضخ الدم لكل من الأم والجنين
- فقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة
- ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة
- التعرض لحالة من الصدمة
- التعرض للحساسية بشكل حاد وظهور رد الفعل تحسسي
- التهابات مجرى الدم
- اضطرابات الغدد الصماء مثل السكري، قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية
- تتسبب الأدوية أيضًا في انخفاض ضغط الدم، مثل حاصرات بيتا والنيتروجلسرين، تستخدم لعلاج أمراض القلب، هي "المذنبين الشائعين"، ويمكن أن تتسبب مدرات البول ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات وأدوية ضعف الانتصاب في انخفاض ضغط الدم.
بعض الناس لديهم انخفاض في ضغط الدم لأسباب غير معروفة، وهذا الشكل من انخفاض ضغط الدم، يسمى انخفاض ضغط الدم المزمن بدون أعراض.
أعراض انخفاض ضغط الدم
ويعاني الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم من أعراض عندما ينخفض ضغط الدم لديهم عن 90/60، ويمكن أن تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم، ما يلي:
1- إعياء
2- دوار
3- دوخة
4- غثيان
5- جلد شاحب
6- كآبة
7- فقدان الوعي
8- رؤية ضبابية أو انعدام الرؤية
ويمكن أن تتراوح وتختلف الأعراض في شدتها من شخص لآخر، وقد لا يشعر بعض المصابين بانخفاض ضغط الدم بعدم الراحة عند ضرب الأعراض أجسامهم، بينما قد يشعر الآخرون بالمرض والإعياء الشديد، والتي يمكن أن تصل إلى الموت عند السكوت عليها.
أنواع انخفاض ضغط الدم
وينقسم انخفاض ضغط الدم إلى عدة تصنيفات مختلفة حسب الوقت الذي ينخفض فيه ضغط الدم لديك، وهي:
1- انخفاض ضغط الدم الانتصابي:
يحدث انخفاض ضغط الدم الانتصابي عند الانتقال من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، وهو شائع مع جميع الأشخاص والأعمار، وعندما يتكيف الجسم مع تغيير الموضع، قد تكون هناك فترة وجيزة من الدوخة، ويمكن أن تحدث فور الاستيقاظ.
2- انخفاض ضغط الدم ما بعد تناول الطعام:
ويمكن انخفاض ضغط الدم مباشرة بعد الأكل، وهو نوع من انخفاض ضغط الدم الانتصابي، ولكن يصيب كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من مرض باركنسون، فهم أكثر عرضة لتطوير انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.
3- انخفاض ضغط الدم العصبي:
ويحدث بعد الوقوف لفترة طويلة، ويمكن أن يعاني الأطفال من هذا النوع من انخفاض ضغط الدم أكثر من البالغين، وتتسبب الأحداث المزعجة والأخبار المزعجة في حدوثه أيضا.
4- إنخفاض ضغط الدم الحاد:
ويرتبط انخفاض ضغط الدم الحاد تعرض للصدمات، وتحدث فور التعرض للصدمات، وذلك بسبب عدم تعرض الأعضاء على الدم والأكسجين الذي يحتاجه للعمل بشكل صحيح، ويعتبر انخفاض ضغط الدم الحاد مهدد للحياة إذا لم يعالج على الفور.
علاج انخفاض ضغط الدم
ويعتمد علاج انخفاض ضغط الدم على السبب الكامن وراء انخفاض ضغط الدم لديك، وقد يشمل أدوية لمرض القلب أو السكري أو أدوية الضغط.
ويمكن الوقاية من انخفاض ضغط الدم عبر شرب الكثير من الماء، وذلك لتجنب التعرض للجفاف، خاصة إن كنت مصابا بأعراض، مثل: القيء، أو الإسهال، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
ويتسبب التعرض الشديد لأشعة الشمس العالية في انخفاض ضغط الدم، لذا فإن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة يساهم في منع انخفاض ضغط الدم العصبي، إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم عند الوقوف لفترات طويلة، تأكد من أخذ قسط من الراحة للجلوس، وحاول تقليل مستويات التوتر لديك لتجنب الصدمة العاطفية.
ويتم علاج انخفاض ضغط الدم الانتصابي يجب أن يتم بعمل بعض الحركات التدريجية البطيئة، بدلًا من الوقوف بسرعة، وعليك الأعتدال من وضع الجلوس أو الوقوف باستخدام حركات صغيرة، وذلك لتجنب انخفاض ضغط الدم الانتصابي وهروب الدم إلى منطقة القدمين بشكل سريع.
أما بالنسبة لانخفاض ضغط الدم الناجم عن الصدمات، فهو أخطر أشكال انخفاض ضغط الدم الشديد، حيث يجب أن يعالج على الفور، وذلك لأنه يمكن ان يؤدي إلى الموت، ويجب أن تذهب إلى المستشفى مباشرة عند الإحساس بانخفاض ضغط الدم بعد تلقي الصدمات، ليعطوك السوائل لزيادة ضغط الدم واستقرار العلامات الحيوية.