ترامب يعفو عن "عيش" و"زبدة" بمناسبة عيد الشكر ..فيديو

"Butter, I wish you a lot of luck. I hereby grant you a full and complete pardon."



President Trump pardons Thanksgiving turkey Butter at the traditional White House ceremony. https://t.co/BTlg90PN64 pic.twitter.com/d0NXMb79qm — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 26, 2019

عفا الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الديك المخصص للاحتفال بعيد الشكر.وكان البيت الأبيض قد نشر استفتاء لاختيار ديك عيد الشكر من بين الديكين "خبز bread" و"زبد Butter".وقال ترامب في مراسم العفو عن الديك "بالنيابة عن جميع أفراد عائلة ترامب، أتمنى لكل فرد منكم عيد شكر سعيد للغاية".ويحتفل بعيد الشكر في الولايات المتحدة في الخميش الاخير من شهر نوفمبر.كما تحتفل كندا بعيد الشكر في الاثنين الثاني من شهر أكتوبر. وهو احتفال لشكر الله على حصاد العام ونعمه.