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منوعات

ترامب يعفو عن "عيش" و"زبدة" بمناسبة عيد الشكر ..فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان
عفا الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الديك المخصص للاحتفال بعيد الشكر.

وكان البيت الأبيض قد نشر استفتاء لاختيار ديك عيد الشكر من بين الديكين "خبز bread" و"زبد Butter".

وقال ترامب في مراسم العفو عن الديك "بالنيابة عن جميع أفراد عائلة ترامب، أتمنى لكل فرد منكم عيد شكر سعيد للغاية".

ويحتفل بعيد الشكر في الولايات المتحدة في الخميش الاخير من شهر نوفمبر.

كما تحتفل كندا بعيد الشكر في الاثنين الثاني من شهر أكتوبر. وهو احتفال لشكر الله على حصاد العام ونعمه.
ترامب يعفو عن "عيش" و"زبدة" بمناسبة عيد الشكر ..فيديو
ترامب يعفو عن "عيش" و"زبدة" بمناسبة عيد الشكر ..فيديو
ترامب يعفو عن "عيش" و"زبدة" بمناسبة عيد الشكر ..فيديو
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