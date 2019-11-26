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رياضة

بعد إعلان اعتزاله.. محمود فتح الله يوجه رسالة إلى هاني سعيد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:16 م
هانى سعيد ومحمود
هانى سعيد ومحمود فتح الله
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محمد بدران
وجه محمود فتح الله، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى زميله هاني سعيد لاعب المقاصة، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم اليوم.

ونشر محمود فتح الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع هاني سعيد، معلقًا "شخصية نضيفة وبعتز بيك جدا اخ وصاحب وعشرة عمر".

وأضاف محمود فتح الله "من الناس المحترمة اللي طلعت بيهم من الكوره ربنا يوفقك ويكرمك ياهن في خطوتك الجايه واكيد هاتبقي إضافة لأي مكان".

ويعد هاني سعيد البالغ من العمر 39 عامًا أحد أبرز اللاعبين أصحاب المسيرات الطويلة في الكرة، حيث بدأ مشواره الاحترافي عام 1997 بقميص الأهلي.

وخاض سعيد أكثر من تجربة احترافية، حيث لعب للعديد من الفرق الإيطالية، وأبرزها فيورنتينا وباري، قبل العودة للملاعب المصرية، حيث لعب لأكثر من فريق مصري، أبرزهم الزمالك والإسماعيلي، وارتدى قميص مصر للمقاصة عام 2013.

بعد إعلان اعتزاله.. محمود فتح الله يوجه رسالة إلى هاني سعيد
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