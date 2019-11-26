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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتقدم على ريد ستار بلجراد في الشوط الأول

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:19 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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حسام الحارتي
تقدم بايرن ميونخ على منافسه ريد ستار بلجراد بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب ريد ستار ستاديوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليون جوريتزكا هدف تقدم فريقه في شباك ريد ستار بلجراد في الدقيقة " 14"، من خلال رأسية قوية والتي اسفرت عن تقدم بايرن ميونخ.

وأعلن هانز فليك تشكيل بايرن ميونخ في مواجهة ريد ستار بلجراد في منافسات دوري أبطال أوروبا وجاء كالتالي :-

”نوير، دافيز ، بواتينج ،مارتينيز ، بافارد، ألكانتارا ، غوريتزكا ،توليسو ، كوتينيو ، وكومان ليفاندوفسكى ".
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