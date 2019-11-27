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فن

نجمة مسرح مصر تهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:24 ص
سارة درزاوى وكريم
سارة درزاوى وكريم عفيفي
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محمد بدران


نشرت الفنانة سارة درزاوى نجمة فريق مسرح مصر صورة تجمعها بالفنان كريم عفيفى لتهنئه بعيد ميلاده من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت سارة درزاوى على الصورة: قائلة "كل سنة وانت طيب ياكوكى القلب ربنا يكتبلك الخير والنجاح ويباركلك في اسر ويخليهولك انت ووفاء يارب"


وأعلن النجم أشرف عبدالباقي لجمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، الذي انطلق خلال موسم عيد الأضحى الماضي سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.

وأسس الفنان أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة إم بي سي مصر.

يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.



نجمة مسرح مصر تهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده
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