فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج

نشرت الفنانة هبة مجدى صورة لها من خلال قصتها عبر حسابها الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ظهرت هبة مجدى من خلال الصورة بإطلالة ملائكية بفستان شلية بالروب ذات اللون البامبي ونسقت تحته توب أسود، تاركة شعرها الأسود مندسلاً على كتفيها واضعة تاجاً على رأسها.





اكملت إطلالتها بوضح بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ المرتكز على احمر الشفاة وايلينر العيون الذى ميز إطلالتها الملائكية.





يذكر أن هبة مجدى قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وأيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.





كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.



