شاهيناز تحتفل بعيد ميلاد إيناس عز الدين.. صورة

احتفلت الفنانة إيناس عز الدين، بعيد ميلادها، يوم الإثنين، وذلك على متن أحد المراكب النيلية بالزمالك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.





ونشرت المطربة شاهيناز صورة من عيد الميلاد بصحبة ايناس عز الدين، الفنان احمد سلامة، شريف باهر وعلقت قائلة "الحبايب من عيد ميلاد حبيبتى القمر" وردت ايناس قائلة "انتى حبيبتى ربنا يسعدك ودايما مع بعض ياقمرر".





وكانت الفنانة إيناس عز الدين تعرضت لحادث سير خطير على طريق الساحل الشمالي، ونقلت على أثره للمستشفى، وأجريت لها عدة عمليات جراحية وتحسنت حالتها بشكل كبير ومازالت مستمرة في رحلة العلاج حتى تتعافى بشكل كامل.





وفي سياق آخر، تستكمل إيناس عز الدين، نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة عقب تعافيها بشكل نهائي بعد أن أوقفت أعمالها خلال الفترة الماضية بسبب الحادث الذي تعرضت إليه.



