بـ فستان بنفسجي أنيق.. ابنة فيفي عبده تستعرض جمالها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة عزة مجاهد ابنة النجمة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام.





وارتدت عزة مجاهد، فستانا باللون البنفسجى وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الجميلة.









ووضعت عزة مجاهد الكحل لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الموف كأحمر شفاه.





ولم تتكلف عزة مجاهد في اختيار الاكسسورات فقد ارتدت قرطا بسيطا واكتفت بالظهور بهذه الإطلالة البسيطة، والجذابة للغاية، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات الايجابية.





يُذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



