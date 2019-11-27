ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود كهربا يثير الجدل من جديد بـ صورة مع مدرب أحمال الأهلى

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:28 ص
محمود كهربا ومؤمن
محمود كهربا ومؤمن زكريا ومدرب احمال الاهلى السابق
Advertisements
محمد بدران
نشر محمود عبدالمنعم كهربا المحترف بصفوف أفيس البرتغالي صورة جديدة له عبر خاصية "ستورى" على موقع "انستجرام".

وظهر محمود كهربا داخل إحدى صالات الجيم وهو يؤدى التمرينات الرياضية برفقة مؤمن زكريا نجم الأهلى وحسين عبدالدايم مدرب أحمال الأهلى السابق الذى كان يعمل فى جهاز الأوروجويانى لاسارتى قبل إقالته".

كان مسؤولو نادي الزمالك تقدموا بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي، بسبب رحيله المفاجئ عن النادي الأبيض إلى الدوري البرتغالي، حيث شدد مسؤولو الزمالك خلال شكواهم على استمرار مدة تعاقد اللاعب مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الماضية أنباء عن إنهاء مسئولى النادي الأهلي الاتفاقات على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة محمود عبد المنعم “كهربا” التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر بعد الحصول موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر.

ويلعب كهربا حاليًا في أفيس البرتغالي مع وجود شرط جزائي في عقده ينص على دفع 450 ألف دولار للرحيل.

محمود كهربا يثير الجدل من جديد بـ صورة مع مدرب أحمال الأهلى
محمود كهربا يثير الجدل من جديد بـ صورة مع مدرب أحمال الأهلى
محمود كهربا يثير الجدل من جديد بـ صورة مع مدرب أحمال الأهلى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. المدير الفني لـ الأهلي يرفض ضم كهربا

مستقبل محمود كهربا.. الأهلى يلعب بالنار وتركي آل الشيخ قيد الانتظار

ملاحظات لـ فايلر على مباراة مصر وكينيا.. السويسري يراقب كهربا

بيراميدز يقترب .. تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي

رينيه فايلر يحسم موقفه من ضم الأهلي لـ كهربا في يناير

3 أسباب وراء تراجع فايلر عن موقفه الرافض لضم كهربا للأهلي

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. تل الفرخة في الدقهلية.. اكتشافات أثرية وتاريخ عريق

اخبار السيارت | غبور تسجل خسائر تتخطى 8 ملايين جنيه.. لامبورجيني تدشن لامبو V12 فيجن جران توريزمو.. سكودا تعلن تأخر وصول أوكتافيا 2020

أبرز فيديوهات التوك شو | أحمد موسى: ساعة ونصف من القاهرة لـ بور سعيد وساعتان لـ سيناء على محور 30 يونيو.. ومميزات يوفرها القمر الصناعي طيبة 1 للمصريين

القدر المبرم والمعلق.. الإفتاء توضح الفرق وأيهما يمكن تغييره | فيديو

إذابة الدهون مثل الثلج.. بتناول معلقة من هذه العشبة قبل النوم يومياً

هل تقضي الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة فقط؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطول من أبوه.. بارون ترامب يثير ضجة بعد ظهوره إلى جانب والديه

منها انتظار المكالمات.. ميزات جديدة مبهرة في التحديث الجديد لـ واتساب

لحظة تحبس الأنفاس.. سيارة تقتحم أحد المحلات في الكويت