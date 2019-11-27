منها انتظار المكالمات.. ميزات جديدة مبهرة في التحديث الجديد لـ واتساب

طرح تطبيق واتساب Whatsapp تحديثًا جديدًا يقدم مجموعة من الميزات والتحديثات المميزة، حيث أطلقت الشركة الإصدار 2.19.120 من البرنامج في متجر التطبيقات على ios.



ويمنح التحديث ميزة "انتظار المكالمات" التي تسمح لك بتعليق الأشخاص أثناء الرد على مكالمة أخرى، بالإضافة إلى تحديث تصميم شاشة "الدردشات" أيضًا "لتسهيل مسح رسائلك بسرعة".



ويقدم Whatsapp تحديثًا جديدًا للخصوصية يمنعك من الدخول في محادثات جماعية لا تريد أن تكون جزءًا منها، قد تبدو ميزة بسيطة لكنها في الحقيقة أداة خصوصية رائعة حيث أن الأشخاص في المجموعات يمكنهم رؤية أرقام هواتف بعضهم البعض.



ووفا للتحديث الجديد، إذا تمكنت من التحكم في من يمكنه إضافتك إلى هذه الدردشات، فأنت لديك أداة إضافية لحماية هويتك والتأكد من عدم اتصال الأشخاص الغريبين أو المحتالين معك بالإضافة إلى حماية نفسك من البلطجة والاختراق.



وإذا كنت تستخدم التطبيق على آيفون iPhone، فيمكن تثبيت الإصدار 2.19.120 من البرنامج عبر متجر التطبيقات، ما عليك سوى فتح الإعدادات وانتقل إلى "الحساب" ، ثم "الخصوصية" ثم "المجموعات"، حيث ستتمكن بهذه الطريقة من اختيار الشخص المسموح له بإضافتك إلى المجموعات، مع توافر 3 خيارات، تحديد "الجميع" مما يعني أن أي شخص يمكنه إضافتك، أما اختيار "جهات الاتصال الخاصة بي" تعني الأصدقاء فقط هم المتاح لهم إضافتك، ويسمح الإصدار السابق من التحديث باختيار "لا أحد"، وقد تم استبدال هذا الآن بـ "استثناء جهات الاتصال الخاصة بي"، والذي سيتيح لك السماح لجهات اتصال معينة فقط بإضافتك إلى مجموعة.