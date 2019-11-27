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أخبار العالم

شاهد.. كيم كاردشيان بإطلالة مميزة مع ابنتها نورث

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:16 ص
كيم كاردشيان وابنتها
كيم كاردشيان وابنتها
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محمد بدران
نشرت كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، صورا جديدة عبر حسابها على إنستجرام، تشارك بها متابعيها أحدث صورها، حيث اعتادت أن تنقل حياتها أون لاين .

وظهرت كيم كاردشيان في إطلالة مميزة لها مع ابنتها "نورث"، داخل الحمام وهي تداعبها أثناء التقاط السيلفى، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وكشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان أن ابنتها الكبرى نورث أصبحت تتبعها في عالم الموضة وتسير على نفس خطاها وفي يوم ما قد تصبح خليفتها.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست، 3 أطفال آخرين، هم شيكاجو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر 3 أعوام، ونورث وعمرها 5 سنوات.

وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد ولادة سينت في 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.
شاهد.. كيم كاردشيان بإطلالة مميزة مع ابنتها نورث
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