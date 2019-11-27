دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يتحدى فالنسيا في الميستايا الليلة

يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على نظيره فالنسيا الإسباني، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة فالنسيا ضد تشيلسي في دوري الأبطال



تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "ميستايا" معقل فالنسيا، ، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 1".



ويتساوى فالنسيا وتشيلسي وأياكس أمستردام المتصدر في المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط لكل منهم، وستكون مواجهة الخفافيش والبلوز في ميستايا حاسمة لتحديد فرص التأهل لدور الـ16.



ويسعى تشيلسي للثأر من فالنسيا بعدما فاز عليه 1-0، في معقله ستامفورد بريدج ووسط جماهيره ضمن منافسات الجولة الأولى التي جمعتهما في سبتمبر الماضي.



في المقابل يتطلع فالنسيا، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحسم تأهله إلى جانب مواصلة تفوقه على تشيلسي بعدما فاز عليه في الذهاب 1-0.