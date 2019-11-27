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محافظات

قبل حركة المحافظين.."غراب" يترأس المجلس التنفيذي للشرقية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قبل ساعات قليلة من حركة المحافظين المرتقبة فقد ترأس الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور وكلاء الوزارات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

فيما أكد مصدر بديوان عام محافظة الشرقية سير الأعمال داخل الديوان بكل سهولة ويسر وأنه من المقرر أن يناقش الاجتماع التنفيذي للمحافظة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والوقوف علي معدل تنفيذ تكليفات الدكتور "ممدوح غراب" لرؤساء المراكز والمدن لخدمة المواطنين.

كانت مصادر حكومية، أكدت أنه سيتم إجراء حركة المحافظين بمصر بعد ساعات قليلة، لافتا إلى أن الحركة تشمل ١٣ محافظا.

وتشمل حركة المحافظين :

عبدالحميد عبد العزيز محافظا لـ القليوبية

جمال نور الدين محافظا لـ كفر الشيخ

عصام سعد ابراهيم محافظا لـ اسيوط

احمد عبد الله الانصارى محافظ لـ الفيوم

طارق رحمى محافظا لـ الغربية

طارق الفقى محافظا لـ سوهاج

محمد الشريف محافظا لـ الاسكندرية

خالد شعيب محافظا لـ مطروح

اشرف الدرديرى محافظا لـ قنا

شريف فهمى بشارة محافظا لـ الاسماعيلية

اشرف عطية عبد البارى محافظا لـ اسوان

عمرو حنفى محافظا لـ البحر الأحمر

ابراهيم الشهاوى محافظا لـ المنوفية

محمد هانى جمال الدين محافظا لـ بنى سويف

اسامة القاضى محافظا لـ المنيا

ايمن مختار محافظا لـ الدقهلية

«نواب المحافظين»

محمد محمود ابراهيم نائبا لـ محافظ المنيا

حسام فوزى نائبا لـ محافظ القاهرة المنطقة الشمالية

احمد النبوى عطا نائبا لـ محافظ الغربية

سمير محمد حماد نائبا لـ محافظ القليوبية

جاكلين عازر نائبا لـ محافظ الاسكندرية

حازم عمر نائبا لـ محافظ قنا

غادة يحيى نائبا لـ محافظ اسوان

احمد محمود عبد العاطى نائبا لـ محافظ الشرقية

ايناس سمير نائبا لـ محافظ جنوب سيناء

عمرو عثمان نائبا لـ محافظ بورسعيد

لبنى عبد العزيز نائبا لـ محافظ الشرقية

عمرو مجدى البشبيشى نائبا لـ محافظ كفر الشيخ

بلال السعيد نائبا لـ محافظ بنى سويف

جيهان عبد المنعم نائبا لـ محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

ابراهيم ناجى الشهابى نائبا لـ محافظ الجيزة

هيثم فتحى الشيخ نائبا لـ محافظ الدقهلية

حازم عمر نائبا لـ محافظ سوهاج

هند محمد احمد نائبا لـ محافظ الجيزة

اسلام محمد ابراهيم نائبا لـ محافظ دمياط

محمد ابراهيم لطفى نائبا لـ محافظ منوفية

دينا الدسوقى نائبا لـ محافظ مطروح

احمد شعبان نائبا لـ محافظ أسوان

محمد عماد عبد القادر نائبا لـ محافظ الفيوم
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