قبل مواجهة الزمالك | رئيس الفيفا في نادي مازيمبي لهذا السبب

Arrivée du président de la Fifa à Lubumbashi. Vidéo. pic.twitter.com/Gu5twsSN9j — Nono N'Landu (@nononlandu) November 27, 2019

وصل السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى مدينة لوبومباشي في الكونغو وذلك تمهيدًا لحضور احتفالية نادي مازيمبي.ويحتفل نادي مازيمبي اليوم الاربعاء بذكرى تأسيسه الـ80، بدلًا من الغد الخميس، وذلك حتى يعطى المجال للاعبي الفريق للتركيز في مواجهة الزمالك.ودعا مسؤولو نادي مازيمبي رئيس الاتحاد الدولي لحضور الاحتفالية، والذي لبى الدعوة وحضر إلى الكونغو تمهيدًا لانطلاق الاحتفالية التي تقام في استاد نادي مازيمبي وبحضور جماهيري كبير.وكان في استقبال جيانو اينفانتيو رئيس نادي مازيمبي مويس كاتومبي تشابوي، والذي وصل على متن طائرة خاصة.ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل في أولى جولات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.