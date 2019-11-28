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سيارات

سيات تطرح أرونا 2020 seat arona بنفس تجهيزات 2019.. تفاصيل الاسعار

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:46 ص
seat arona
seat arona
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اشرف عطية
اعلنت شركة سيات عن سيارتها أرونا 2020 الجديدة في السوق المحلي خلال الايام الاخيرة

وتتوفر السيارة seat arona في مصر كموديل 2020 بنفس مواصفات وتجهيزات موديلات 2019 دون تغيير وحتى الأسعار تأتي كما في موديلات 2019 بدون تغيير.

وتستمر السيارة seat arona في السوق المصري بنفس المحرك البالغ 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 110 حصان

وتأتي السيارة seat arona بعزم دوران 155 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع سرعة قصوى 181 كم في الساعة.

سعر سيات ارونا 2020

اما عن سعر السيارة سيات ارونا 2020 فتبدا من 319.000 جنية حتي 375.000 جنية لاعلي فئة
سيات تطرح أرونا 2020 seat arona بنفس تجهيزات 2019.. تفاصيل الاسعار
سيات تطرح أرونا 2020 seat arona بنفس تجهيزات 2019.. تفاصيل الاسعار
سيات تطرح أرونا 2020 seat arona بنفس تجهيزات 2019.. تفاصيل الاسعار
سيات تطرح أرونا 2020 seat arona بنفس تجهيزات 2019.. تفاصيل الاسعار
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