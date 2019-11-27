شوقى غريب يحدد موعد برنامج إعداد المنتخب الأوليمبي لـ أولمبياد طوكيو 2020

حدد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي موعد الإعلان عن برنامجه الشامل إستعدادا للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.



ونجح منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب فى حصد لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": نضع مع الجهاز المعاون للفراعنة الصغار اللمسات النهائية لبرنامج الإعداد للأولمبياد على أن يتم الكشف عنه قريبا.



وأشار إلى أنه بمجرد إنتهاء الجهاز الفنى من التصور النهائى لبرنامج الإعداد للأولمبياد سوف يتم طرحه على اللجنة الخماسية المؤقتة فى حضور الدكتور أحمد عبدالله عضو الجبلاية والمشرف على المنتخب الأوليمبي من أجل اعتماده بشكل رسمي.



يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يخوض 3 معسكرات تدريبية فى فترة الإعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 على أن يتخللها مباريات ودية أمام منتخبات عالمية بعدما تأهل الفراعنة الصغار رفقة منتخبي جنوب أفريقيا وكوت ديفوار.

