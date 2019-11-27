احذر.. نقص هذا الفيتامين يؤدي إلي الخمول المستمر

قال الدكتور أحمد أبو النصر، استشاري العلاج بالنباتات الطبية، إن هناك أسبابا خفية لا يعلمها الناس عن الخمول حيث يأتي الخمول نتيجة قلة نسبة فيتامين سي.



وأضاف الدكتور أحمد أبو النصر، خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فيتامين سى يسهم في تكوين دم صحي بجانب فيتامين ب١٢، مستكملًا أن نقص فيتامين سي يؤدي إلى ظهور الأنيميا.



وتابع استشاري العلاج بالنباتات الطبية، أن فيتامين سى يسهم في تنشيط الغدة الدرقية المسئولة عن النشاط والحرق، ونقصه يؤدي إلى الخمول، وشحوب في الوجه بالإضافة إلى اضطرابات في حركة القلب.



وأشار إلى أن فيتامين سي يساعد على تكوين الغضاريف ويساعد مرضى الخشونة على مقاومة مرضهم، متابعًا أنه فعال في علاج النقرس، ضعف اللثة المصاحب للمدخنين وتشوه الفم، ومشروب طاقة طبيعي.

