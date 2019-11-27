الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك



تمكن النادي الأهلي من هزيمة نادي سموحة بهدف نظيف يليها أسوان بخماسية نظيفة يليها الإنتاج الحربي بأربعة أهداف نظيفة وأخيرا الجونة بالهزيمة بأربعة أهدف.



ليظل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في نتائج مبهرة تنقله إلى مكانة ارخة في جدول ترتيب الدوري الممتاز وتعزز من مكانته للتتويج بلقب الدوري المصري موسم "2019-2020". علي الرغم من تعرضه لفترة صعبة للغاية وحدوث تغيرات في المدير الفني لحين الاستقرار علي المدير الفني الحالي فايلر.



وتشير النتائج الأولي من بطولة الدوري المصري الي حصد النادي الأهلي لقب الدوري المصري هذا الموسم وتحقيق كافة البطولات في ظل ارتفاع الروح المعنوية واستقرار إدارته دون وجود أي مشاكل.



يشهد الدوري المصري منافسة قوية بين ثلاثي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك وبيراميدز" الذي اظهر مؤخرا منافسة قوية من أجل التتويج بلقب الدوري المصري وكافة البطولات لإسعاد الجماهير.ومنذ انطلاق بطولة الدوري المصري مازال النادي الاهلي يمتع جماهيره بفكره واسلوبه في تحقيق الفوز أمام كافة الفرق التي يخوضها خصوصا عقب تولي رينيه فايلر قيادة القلعة الحمراء.وعلى صعيد آخر بدأ نادي الزمالك وبيراميدز في الاخفاق والتعرض للهزيمة المتتالية والتعادل أمام الفرق الوصيفة في صدمة قوية لجماهير كلا الفريقين.وعقب رحيل المستشار تركي آل الشيخ عن نادي بيراميدز بدأ النادي في الاخفاق وانخفاض معدل النتائج التي كان يحققها بالإضافة إلى تأثر نادي الزمالك عقب رحيل كريستيان جروس المدير الفني السابق.خاض نادي بيراميدز ستة لقاءات حتى الآن ، استطاع تحقيق الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين " حيث حقق نادي بيراميدز الفوز علي نظيرة " الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، والتغلب علي طنطا بهدفين مقابل هدف ، إنبي برباعية نظيفة "، ليلتقي بالتعادل مع كل من نادي سموحة وطلائع الجيش وأخيرا أسوان بهدفين لكل منهما.وتعادل نادي بيراميدز أمام فرق غير متوقعة حيث أصبح بيراميدز منذ تواجدها في الدوري المصري منافسا قويا يخشها كافة الفرق ولكن يعود سريعا للهبوط بطريقة غير معتادة دون وجود مبرر ، ليظل تركي ال الشيخ هو كلمة السر في نجاح نادي بيراميدز سابقاخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خمسة لقاءات حتى الآن في بطولة الدوري المصري تحت قيادة الصربي ميتشو واستطاع تحقيق الفوز علي كل من " الاتحاد السكندري بهدف نظيف، و المقاصة بهدفين نظيف و هزيمة المقاولون بهدفين مقابل هدف "، ليتعادل مع أندية صاعدة حيث تعادل نادي الزمالك مع إف سي مصر الصاعد مؤخرا بهدف لكل منهما ويتلقى الهزيمة من نادي إنبي مؤخرا بهدفين مقابل هدف في مباراة أثارت غضب جماهير القلعة البيضاء .وعقب رحيل كريستيان جروس تأثر نادي الزمالك بانخفاض مستوي اللاعبين والظهور بطريقة غير مناسبة لهما قد تطيح بهم إلي أعماق ترتيب الدوري المصري في موسم جديد ينافس عليه فرق كثيرة.حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا في خوض أربع مباريات فقط حتى الآن دون تلقي الهزيمة أو التعادل في المباراة ليحتل تريت الجدول الدوري المصري في الصدارة.