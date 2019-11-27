ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل فريقى لايبزيج وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:00 م
لايبزيج
لايبزيج
Advertisements
محمد رشاد
يستضيف فريق لايبزيج الألمانى نظيره بنفيكا البرتغالي على ملعب ريد بول ارينا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدورى ابطال أوروبا "تشامبينزليج".

وجاء تشكيل بنفيكا كالتالى:

أوديسياس فلاكوديموس،أندريه ألميدا، روبن دياس، فرانسيسكو فيريرا، أليكس جريمالدو،جابرييل بيريس، عادل تاعرابت، بيزى، فرانكو سيرفى، تشيكوينهو، كارلوس فينيسيوس.

بينما جاء تشكيل لايبزيج كالتالى:

بيتر غالوتشى، مارسيلو ساراتشى، دايوت أوباميكانو، مارسيل سابيتزر، إيميل فورسبيرج، تيمو فيرنر، لوكاس كلوسترمان، كريستوفر نكونكو، إيثان أمباديو، كونراد لايمر، دييجو ديما.

ويحتل لايبزج صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه فريق ليون برصيد 7 نقاط، ثم زينيت برصيد 4 نقاط، وأخيرا بنفيكا برصيد 3 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جونياس يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة نادي مصر

بنزيما وهازارد يقودان ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

تشكيل برشلونة وبروسيا دورتموند المتوقع قبل قمة دوري أبطال أوروبا

أيمن المزين يعلن تشكيل طنطا استعدادا لمواجهة سموحة

مفاجآت بالجملة في تشكيلة برشلونة أمام بروسيا دورتموند | شاهد

ترشيحاتنا

منة شلبي و رانيا يوسف .. السناجل يخطفن الانظار فى "القاهرة السينمائى" | شاهد

ما شوفناش من وراهم خير.. تغريدة مثيرة لـ تامر عاشور بعد انفصاله عن ملكة جمال الكون

النجم الساحلي: شرف لنا تكريم الأهلي ولكن هذا ما حدث مع رمضان صبحي..الحقيقة كاملة

مطالبات بتوثيق اللحظات الأخيرة قبل إعدام هشام عشماوي | شاهد

فيديوجراف| حركة المحافظين الجدد | تعرف عليها

وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي بنتايجا 2021 تظهر أثناء اختبارها بتصميم محدّث.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية