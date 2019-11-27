تشكيل فريقى لايبزيج وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق لايبزيج الألمانى نظيره بنفيكا البرتغالي على ملعب ريد بول ارينا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدورى ابطال أوروبا "تشامبينزليج".



وجاء تشكيل بنفيكا كالتالى:



أوديسياس فلاكوديموس،أندريه ألميدا، روبن دياس، فرانسيسكو فيريرا، أليكس جريمالدو،جابرييل بيريس، عادل تاعرابت، بيزى، فرانكو سيرفى، تشيكوينهو، كارلوس فينيسيوس.



بينما جاء تشكيل لايبزيج كالتالى:



بيتر غالوتشى، مارسيلو ساراتشى، دايوت أوباميكانو، مارسيل سابيتزر، إيميل فورسبيرج، تيمو فيرنر، لوكاس كلوسترمان، كريستوفر نكونكو، إيثان أمباديو، كونراد لايمر، دييجو ديما.



ويحتل لايبزج صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه فريق ليون برصيد 7 نقاط، ثم زينيت برصيد 4 نقاط، وأخيرا بنفيكا برصيد 3 نقاط.