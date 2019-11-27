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فن

جنات تضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد .. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:32 م
جنات
جنات
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آيه عاطف
تضع الفنانة جنات اللمسات النهائية على البومها الجديد، وتواجدت في الاستوديو برفقة فريق عمل أغنية ضمن اغاني الألبوم، ومن المقرر طرح الالبوم مطلع يناير القادم.

ونشرت جنات فيديو من داخل الأستديو عبر حسابها الرسمي على "الفيسبوك"، وعلقت قائلة :"كان يوم متعب جدا وممتع جدا في الاستوديو".

بينما تتعاون "جنات" في الأغنية مع كل من الشاعر كريم حكيم، والملحن خالد فتوح، والموزعين أدهم، وإلهامي دهيمة.

وقامت مؤخرًا بغناء أغنية "لسة هتحلى" تتر مسلسل "كارمن" للفنانة ريهام حجاج، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا أثناء عرضه.

كما طرحت أغنية بعنوان "انت الاحساس" على شكل سينجل، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الملحن الموسيقي محمد رفاعي.
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