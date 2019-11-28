ماذا يحدث في الجنة لـ من لم تتزوج في الدنيا؟ |فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. احذر ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة عند الشافعية.. هل يحبط الله عمل من ترك صلاة العصر؟ حكم شرب مياه عليها سورة البقرة.. هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الوفاة والعكس؟