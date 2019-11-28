دمر حياتي.. مقطع فيديو لحصان يتسبب في محاكمة امرأة وزوجها





انهارت امرأة بريطانية بعدما أسيئت سمعتها وهاجمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة بعد تصويرها وهي تجر حصانها بشكل وحشي خلف شاحنة متحركة، وهي تبكي قائلة "لقد دمر حياتي".أشعلت البريطانية «آمبر سالادت» 33 عامًا، غضب كثيرين بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تسيء معاملة الحيوان، وتجره بعنف خلف سيارتها، وتعرضت لهجوم شرس جعل الشرطة تلقي القبض عليها.ربطت حصانها «تريجر» إلى الجزء الخلفي من سيارتها تشيفي سيلفرادو وبجانبها وزوجها جون 55 عاما، وجهت إليهما تهمة جنحة القسوة على الحيوانات صباح اليوم وفقًا لصحيفة "مترو".يظهر الحصان بشكل محزن وهو يسحب الحبل ويكافح من أجل البقاء منتصبًا بينما كانت صاحبة السيارة تسير على أحد طرق دنفر بكولورادو.انتشر المقطع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الأحد الماضي، حيث أشعل غضبًا واسع النطاق واستجوابًا من مكتب مقاطعة جراند شريف، الذي وضع الحصان تريجر تحت الحماية حتى يتعافى من محنته.انهارت آمبر في حديث صحفي قائلة "لقد فقدت وظيفتي بسبب هذا، لقد أغضبت الكثير من الناس، أنا غبية فقد كنت مخطئة، وحياتي تدمرت"، لكنها ستعرض هي وزوجها على المحكمة في يناير.