استجابة لـ صدى البلد مجلس الوزراء يتكفل بعلاج الطفل محمود بعد تعرضه لحروق بالجلد.. شاهد

استجاب مجلس الوزراء لشكوي سيدة لموقع صدي البلد من اصابة ابنها بحرق كبير تحت إبطيه و فى ساقه نتيجة و ق عود ماء ملغي علية مما أدى إلى تشوه كبير فى الجلد يحتاج إلى عملية لإعاده الجلد كما كان بالإضافه إلى ضعف نظره الحاد.



وقام مجلس الوزراء بالتكفل بحالة الطفل، محمود البالغ من العمر ٧ سنوات بتوفير العلاج اللازم لحالتة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاعادة يده وقدمه إلى طبيعتها.



ويتقدم موقع صدي البلد بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء علي سرعة الاستجابة والدور الإنساني الذي يقوم به المجلس لإنقاذ المرضى وتوفير كافة متطالباتهم.





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