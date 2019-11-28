شرطة ليفربول تعتقل 5 مشجعين لنابولي

قالت شرطة منطقة مرسيسايد، إنها ألقت القبض على 5 مشجعين لنابولي، خارج استاد أنفيلد، قبل التعادل (1-1) مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أمس، الأربعاء.



وكتبت الشرطة عبر حسابها على "تويتر"، أنها وجهت اتهامات بالعنف لثلاثة أشخاص، وبالضلوع في أعمال عنف لشخص واحد، وكسر حالة السلام لشخص آخر.



وألقت الشرطة القبض على المشجعين، بعد تقارير بشأن تسليح جماهير نابولي بمضارب جولف، في منطقة وسط المدينة، قبل أن يتم التأكد من أنها أعلام الفريق التي صادرتها الشرطة.



وسجل ديان لوفرين هدفا في الدقيقة 65، ليلغي تقدم دريس ميرتنز لنابولي، ويتأجل صعودهما إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



ويتصدر ليفربول حامل اللقب المجموعة الخامسة، بعشر نقاط، متقدما بنقطة واحدة على نابولي، فيما يأتي سالزبورج ثالثا وله سبع نقاط.