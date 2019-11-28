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محافظات

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:07 م
حفل زفاف
حفل زفاف
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همت الحسينى
شارك شباب وأهالي قرية برمبال الجديدة في تنظيم زفة فرح على التراث القديم من خلال عرض فني بسيط لبيت ثقافة علي مبارك في الدقهلية، لإحياء التراث المصري القديم، أعاد الأذهان إلى الزمن الجميل، بعيدا عن القاعات وضجيجها.

حيث علت الأصوات وارتفعت الزغاريد بشوارع قرية برمبال التابعه لمركز منية النصر والاغانى الشعبية المعروفة في الأفراح قديما بالأرياف. واصطف الاهالى في شرفات منازلهم وفوق الاسطح ليشاهدوا الزفة التمثيلية وكأنها حقيقية حيث ركبت العروس جملا وامتطى العريس حصانا. 

حيث تحولت الزفة بشوارع قرية برمبال الجديدة إلى مشهد من الفرح حيث شارك الاهالى فيها طلاب كلية التربية النوعية بمنية النصر، مرددين الأغاني التراثية،القديمه التى تعبر عن طبيعه الاهالى فى القرى والطيبه والمحبة التى اشتهروا بها حتى وصلوا إلى "ساقية أبو سليمان"وزينت الكوشه بالجريد.

وأكد عدد من المتواجدين من الأهالى انهم يتمنون عودة هذه الافراح الجميلة والتى كانت وقتها يتجمع كل أهالى القرية ليشاركوا قريب أو جار من تلقاء أنفسهم كأنهم أسرة واحدة ويدا واحدة إضافة إلى أن الزفاف كان لا يتكلف لا يوجد نادى ولا قاعه ولا بهرجه وكانت بدلة العريس اوفستان العروس يتم حياكته عند " ترزى او خياطه بالقريه"كذلك مكياج العروس كانت تقوم بدوره دايه " تزوق العروسه وبتولد كمان مفيش تكلفة".
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية
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