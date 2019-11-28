البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

شارك شباب وأهالي قرية برمبال الجديدة في تنظيم زفة فرح على التراث القديم من خلال عرض فني بسيط لبيت ثقافة علي مبارك في الدقهلية، لإحياء التراث المصري القديم، أعاد الأذهان إلى الزمن الجميل، بعيدا عن القاعات وضجيجها.





حيث علت الأصوات وارتفعت الزغاريد بشوارع قرية برمبال التابعه لمركز منية النصر والاغانى الشعبية المعروفة في الأفراح قديما بالأرياف. واصطف الاهالى في شرفات منازلهم وفوق الاسطح ليشاهدوا الزفة التمثيلية وكأنها حقيقية حيث ركبت العروس جملا وامتطى العريس حصانا.





حيث تحولت الزفة بشوارع قرية برمبال الجديدة إلى مشهد من الفرح حيث شارك الاهالى فيها طلاب كلية التربية النوعية بمنية النصر، مرددين الأغاني التراثية،القديمه التى تعبر عن طبيعه الاهالى فى القرى والطيبه والمحبة التى اشتهروا بها حتى وصلوا إلى "ساقية أبو سليمان"وزينت الكوشه بالجريد.



