اتحاد الكرة يرضخ لمطالب أندية المظاليم قبل دور الـ32 بكأس مصر

رضخت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، لمطالب أندية القسم الثاني والثالث بشأن الحصول على نسبة من حقوق البث الفضائى فى مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.



واجتمع على هامش مراسم قرعة كأس مصر رباعي أندية القسم الثاني والثالث مع مسئول التسويق باتحاد الكرة محمد زاهر وطالبوا بضرورة الحصول على حق البث الفضائي والرعاية قبل مواجهات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.



وقدّم الرباعى مذكرة بكافة التفاصيل وقاموا بتسليمها إلى محمد زاهر مسئول التسويق بالجبلاية وتضمنت رفض طلب اتحاد الكرة الانصياع إلى ارتداء تي شيرت الشركة الراعية فى مباراة دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر مع التأكيد على التنسيق مع ممثلى الأندية الأخرى المشاركة فى دور الـ 32 بالمسابقة المحلية ومساندتهم.



يذكر أن مراسم قرعة مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة ونادى الزمالك فى مجموعة أخرى.



ويصطدم المارد الأحمر بنظيره فريق المصرى فيما يقع الفارس الأبيض فى مجموعة نارية تضم الإسماعيلي وبيراميدز وطلائع الجيش ووادى دجلة.



وجاءت قرعة مباريات دور الـ٣٢ على النحو التالي:



الأهلي مع بني سويف وإنبي ضد الترسانة والإنتاج وأبو قير للأسمدة وفريق حرس الحدود مع بتروچيت والاتحاد السكندرى مع النصر وأسوان مع طنطا والمقاولون العرب مع الجزيرة بمطروح والمصري مع قنا.



فيما يواجه فريق الزمالك نادى الشرقية الزقازيق وسموحة مع العبور بالقليوبية ووادى دجلة مع بيلا ونادي إف سي مصر مع الجونة وطلائع الجيش مع دكرنس.



كما أوقعت القرعة مصر المقاصة مع فاركو والإسماعيلي مع الإعلاميين وبيراميدز مع النجوم.