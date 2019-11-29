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برلمان

طلب إحاطة لتفعيل قرار استبدال أراضى هيئة الأوقاف بأخرى فى المجتمعات العمرانية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب أحمد بدران البعلى ، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والأوقاف والتعليم بشأن قرار مجلس المحافظين بإستبدال أراضى هيئة الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية والتى تستخدم لبناء المدارس والمستشفيات ومحطات المياه ومراكز الشباب بأراضى أخرى تتبع المجتمعات العمرانية ، بحيث يتم ترك أراضى هيئة الأوقاف للدولة لكى تتصرف فيها.

وأشار البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار اتخذه مجلس المحافظين فى عام 2017 ، إلا انه لم يتم تفعيله حتى الآن ، مطالبا رئيس الوزراء بسرعة تفعيل هذا القرار.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة ، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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