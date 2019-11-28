أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد

نشرت الفنانة نيللى كريم عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورا لها مع عدد من الاطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى صور أخرى من داخل غرفتها فى المستشفى.



وعلقت على الصورة قائلة :"شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع".



يذكر ان الفنانة نيللى كريم من المقرر ان تخوض الماراثون الرمضاني القادم 2020، بمسلسل يحمل اسم " النصابين " ، والذى تكرر فيها تعاونها مع شركة العدل جروب.



وكان احدث أعمال الفنانة نيللى كريم فى السينما فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، ، هند صبرى ،ياد نصار تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

