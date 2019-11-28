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فن

أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:24 م
صدى البلد
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أحمد البهى
نشرت الفنانة نيللى كريم عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورا لها مع عدد من الاطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى صور أخرى من داخل غرفتها فى المستشفى.

وعلقت على الصورة قائلة :"شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع".

يذكر ان الفنانة نيللى كريم من المقرر ان تخوض الماراثون الرمضاني القادم 2020، بمسلسل يحمل اسم " النصابين " ، والذى تكرر فيها تعاونها مع شركة العدل جروب.

وكان احدث أعمال الفنانة نيللى كريم فى السينما فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، ، هند صبرى ،ياد نصار تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد
أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد
أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد
أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد
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