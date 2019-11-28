بـ فستان أبيض .. إطلالة ميريام فارس تخطف أنظار الجمهور

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فيديو جديدا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت ميريام فارس في الصور بفستان ابيض مكشوف خطفت به أنظار متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



ووضعت ميريام فارس ميك اب بألوان ترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز الملائم لإطلالتها، وتركت شعرها الكيرلي منسدلًا بطريقة جذابة.



ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "الملاك" و "قمرررر" و "حياتى" و" يحميكى".



وكانت الفنانة ميريام فارس اعتذرت للشعب المصري بعد أزمتها الأخيرة على إحدى حفلاتها بمصر، وقالت إن التعبير خانها، والبعض لم يفهم لهجتها اللبنانية، وتم تفسير تصريحاتها بشكل خاطئ.