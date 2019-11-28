الأهلي يتدرب علي الكرات العرضية قبل مواجهة النجم الساحلي

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للكرات العرضية في مران الفريق مساء اليوم الخميس على استاد رادس.



وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض فقرة العرضيات على المرمى.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غد الجمعة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

