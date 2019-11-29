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محافظات

يتكلف 205 ملايين جنيه .. 12 معلومة لا تعرفها عن سوق الجمعة الجديد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:51 ص
سوق الجمعة الجديد
سوق الجمعة الجديد
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عبد العزيز جمال
تجرى الأعمال التي تشرف عليها محافظة القاهرة في سوق التونسي الجديد بالبساتين و الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلًا للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلي بالبساتين في المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي والتي يطلق عليها سوق الجمعة والتي يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.

وطالب المحافظ خلال الجولة القائمين على إنشاء السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطني السوق القديم والقضاء نهائيًا على العشوائية الموجودة به .

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المعلومات عن السوق الجديد :

1- جاري انشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية
2- يتكلف 205 ملايين جنيه تقريبا بالمنطقة
3- على مساحة أكثر من 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بحي البساتين
4- لا يبعد إلا حوالي 1 كم عن الموقع القديم
5- يتصل بطريق الاوتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة
6- سيخصص الموقع لنقل 4 أسواق منها الاثاث المستعمل والموبيليا
7- إقامة 5 مباني كمرحلة أولى يتم الانتهاء منها خلال شهرين
8- المرحلة الثانية تقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد
9- يضم سوق للخردة ومواقف سيارات
10- تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه
11 - إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به
12- إنشاء نقطة اطفاء وإدارة للتشغيل والصيانة ونشر كاميرات مراقبة
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