ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الأوروبي.. آرسنال ينهي الشوط الأول متقدما 1-0 على فرانكفورت الألماني

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:28 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تفوق أرسنال الإنجليزي، على ضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين، التى تجمعهما على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة، فى الدوري الأوروبى.

سجل النجم الجابونى أوباميانج، هدف أرسنال، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، من تسديدة قوية بعد متابعته لعرضية من زميله جبرييل مارتينلي.

وفى نفس المجموعة، حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1، الشوط الأول من لقاء فيتوريا جيماريش البرتغالى مع ضيفه ستاندر دولياج البلجيكي.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، إذ يحتاج اليوم التعادل أو الفوز، من أجل ضمان تأهله إلى الدور التالى من البطولة، بينما يحتل الفريق الألمانى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بالتساوى مع صاحب المركز الثانى ستاندر دولياج البلجيكي، المتفوق بفارق الأهداف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الأوروبي .. روما يخسر خارج أرضه أمام مونشنجلادباخ

إينتراخت فرانكفورت يحارب العنصرية بقميص يحمل أعلام بلدان لاعبيه .. صور

الشوط الأول.. أرسنال يرفض التأخر أمام ساوثهامبتون عبر أوباميانج

دوري الأبطال .. جالطة سراي يتعادل مع كلوب بروج في الشوط الأول .. وليفركوزن يتقدم

آرسنال يبحث عن بطاقة التأهل أمام فرانكفورت بالدوري الأوروبي

شوط أول سلبي بين طلائع الجيش والإنتاج الحربي في الدوري

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا.. قرار جديد من حسام البدري.. حقيقة اقتراب بونجاح من الأهلي

ماندو العدل يحتفل بعيد ميلاده بـ تورتة علم نادى الزمالك

تاريخ سيئ لـ الزمالك قبل مواجهة مازيمبي بمجموعات أبطال إفريقيا

لجرائمه بحق المسلمين | فيفا يحظر عضو اللجنة التنفيذية بـ الكاف 7 سنوات

لينا احمد الفيشاوى تبكى بعد إلغاء قرار منعها من السفر وترقب وصولها.. القصة كاملة

أعشاب تخفف الوزن بدون رجيم ورياضة وحرمان .. 5 أسرار تساعد على التخسيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان العرب محمد عبده مفاجأة حفل الترفيه للهلال | صور

حفل الترفيه للهلال.. تركي آل الشيخ يكرم رموز زعيم أبطال آسيا | صور

حقيقة حبوب الفيل الازرق مع صيدلانية النزهة قاتلة ابنتها.. وطبيب نفسى: تسبب الهلوسة واخطر من الاستروكس