الدوري الأوروبي.. آرسنال ينهي الشوط الأول متقدما 1-0 على فرانكفورت الألماني

تفوق أرسنال الإنجليزي، على ضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين، التى تجمعهما على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة، فى الدوري الأوروبى.



سجل النجم الجابونى أوباميانج، هدف أرسنال، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، من تسديدة قوية بعد متابعته لعرضية من زميله جبرييل مارتينلي.



وفى نفس المجموعة، حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1، الشوط الأول من لقاء فيتوريا جيماريش البرتغالى مع ضيفه ستاندر دولياج البلجيكي.



ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، إذ يحتاج اليوم التعادل أو الفوز، من أجل ضمان تأهله إلى الدور التالى من البطولة، بينما يحتل الفريق الألمانى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بالتساوى مع صاحب المركز الثانى ستاندر دولياج البلجيكي، المتفوق بفارق الأهداف.