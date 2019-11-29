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أخبار البلد

بشرى سارة لرواد معرض القاهرة للكتاب .. اعرف التفاصيل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:10 ص
معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
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عبد العزيز جمال
ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأعلن الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المعرض هذا العام يشهد إقبالا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة بزيادة 25% عن العام السابق نتيجة ما حققه المعرض في العام السابق من مبيعات، وإنه تمت مراعاة توفير مكان للعارضين من سور الأزبكية.

وأعلن أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض من خلال تطبيق على الموبايل، وكذلك توقع انخفاض الأسعار عن العام الماضي.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تقديم جميع التسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة، وتقديم خدماته لزائريه ورواده من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام.

وطالب محافظ القاهرة رئيس الهيئة بالعمل على توفير منافذ لبيع الكتب بأسعار مخفضة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة التي تقيمها المحافظة كحي الأسمرات والمحروسة وأهالينا وتقديم خدمة ثقافية لأهالي هذه المناطق أسوة بما هو جار حاليًا بافتتاح فرع لبيع الكتب بحي عين شمس لخدمة أبناء الحي والمناطق المحيطة بها.
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