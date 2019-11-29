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أخبار العالم

شاهد.. ابنة شقيق أسامة بن لادن ترقص في ملهى ليلي بلندن

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادم لابنة الأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وهي ترقص وتغني بأحد الملاهي الليلية في العاصمة البريطانية لندن.

وتظهر وفاء دوفور التي تبلغ من العمر 44 عاما، وهي تغني وترقص مع فرقتها الموسيقية الأسبوع الماضي.

وقالت "ديلي ميل" إنها حاولت إجراء حوار مع دوفور لكنها رفضت التحدث عن عمها وأكدت أنها لم تسبق لها مقابلته إطلاقًا.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد ولدت ابنة شقيق بن لادن، بولاية كاليفورنيا الأمريكية ودرست في مدينة جنيف بسويسرا، ثم التحقت بعد ذلك بكلية كولومبيا للحقوق في نيويورك، حيث كانت تعيش هناك أثناء هجمات الحادي عشر من سبتمبر.



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