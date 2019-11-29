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تعليم

البحث العلمي تقيم المؤتمر الختامي لحملة حقوق حضارة لبناء حضارة .. غدا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:34 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر الختامي "لحملة حقوق حضارة لبناء حضارة"، والذي سيقام يوم السبت الموافق30/11/2019 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتعد حملة حقوق حضارة لبناء حضارة احدي المشروعات القومية التي ترعاها وتدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمقدم من مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر.

ويأتى هذا المؤتمر الختامي فى غمرة حراك استمر لمدة عامين على الصعيدين الداخلي والخارجي تمت خلالها تنفيذ العديد من الانشطة التي شملت ورش عمل واجتماعات ولقاءات ودراسات وبحوث هدفت جميعها إلي التأكيد على حق الحضارة المصرية الأدبي والمادي الذي يجب المطالبة به ممن يقومون بالتربح المادي من توظيف التراث المصري الأصلي أو المقلد.

وسيلقي كلمات الافتتاح الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور يحيى بهى الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد راشد، الباحث الرئيسى للحملة ومدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر، ونخبة من المتخصصين في القانون المدني والآثار وخبراء الملكية الفكرية فى مصر والعالم العربى.

وسيشارك في المؤتمر كافة المهتمين بقضية حقوق الملكية الفكرية للتراث المصري من أفراد ومؤسسات وباحثين وممثلو منظمات المجتمع المدني والإعلام سواء من داخل مصر أو خارجها لمناقشة مخرجات الحملة من فرص وتحديات، ويخُتتم المؤتمر بعدة توصيات لمقترحات مستقبلية لحقوق حضارة لبناء حضارة.
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