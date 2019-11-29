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محافظات

بسبب المحافظ السابق.. لافتة مؤتمر شبابي تثير أزمة في بني سويف

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تسببت لافتة في مؤتمر شبابي بمركز إهناسيا غرب بني سويف في إثارة أزمة وتداولها نشطاء التواصل الإجتماعي "فيس بوك " بالنقد .

بداية الواقعة حين أقدم مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، على حجب أسم وصورة المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف،السابق الذي رحل عن منصبه، منذ ساعات، عقب تكليف الدكتور محمد هاني غنيم، بمنصب محافظ بني سويف، وادائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الواقعة أثارت حالة من الغضب بين نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" خاصة مع إعلان الوحدة المحلية، على اللافتة، أن المؤتمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ السابق، وكانت أبرز التعليقات: "كنتو سيبتو اسم وصورة المحافظ لأن المحافظ الجديد لسه موصلش المحافظة" ، "ياريتكم ما علقتوا لافتة من الأساس".

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، أدى، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظًا لنبي سويف، خلفًا للمستشار هاني عبدالجابر، ضمن حركة تغييرات شملت عددًا من المحافظين ونوابهم.
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