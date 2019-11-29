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رياضة

أزمة كبرى في اللجنة الخماسية وكلمة السر شوقي غريب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
كشفت الإعلامية شيما صابر عن وجود أزمة داخل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بسبب راتب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

وأكدت صابر عبر قناة " تايم سبورت " أن عمرو الجنايني اقترح زيادة الراتب الشهري الخاص بـ شوقي غريق خاصة عقب التتويج ببطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عام والتأهل لـ أولمبياد طوكيو .

وأضافت شيما صابر أن باقي أعضاء اللجنة رفضوا تماما تلك الزيادة خاصة وأنها ملائمة بالإضافة إلى أن عقد شوقي غريب يمتد لما بعد انتهاء أولمبياد طوكيو.

حقق المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أنه فى شهر يناير عام 2018 قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي نظير راتب شهري 150 ألف جنيه.
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