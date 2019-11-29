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منوعات

وفاة أكبر معمرة أمريكية عن عمر يناهز 114 عاما

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
أليليا ميرفي- أكبر
أليليا ميرفي- أكبر معمرة أمريكية
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أ ش أ
توفيت أليليا ميرفي أكبر معمرة أمريكية عن عمر بلغ 114 عاما في مدينة نيويورك الأمريكية حيث كانت تقيم بها وتنتمي إلى حركة " نهضة هارلم " للأمريكيين السود.

وأكدت نفير نيكيت حفيدة ميرفي ، نبأ وفاة جدتها ، التي ولدت في ولاية نورث كارولاينا ثم انتقلت إلى حي مانهاتن بنيويورك ، وشاركت أنشطة حركة نهضة هارلم المدافعة عن حقوق الأمريكيين السود في ذورتها في عشرينيات القرن الماضي واستمرت مشاركتها فيها حتى اعتبرت أحد رموزها الشهيرة.

وأشارت المجموعة الأمريكية لأبحاث علم الشيخوخة إلى أن ميرفي بلغت من العمر 114 و 140 يوما على وجه التحديد ، وبوفاتها تم تصنيف هيستر فورد من كارولاينا الشمالية والتي ولدت أيضا عام 1905 باعتبارها أكبر معمرة أمريكية ، لكن أكبر معمرة على مستوى العالم هي كين تاناكا من اليابان والبالغة من العمر 116 عاما.

وكانت ميرفي قد احتفلت بعيد ميلادها رقم 114 في شهر يوليو الماضي وحولها أفراد عائلتها وأصدقاؤها.
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