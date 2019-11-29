العراق.. اغتيال الناشط حيدر اللامي وسط محافظة ميسان

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بأن مسلحين اغتالوا الناشط العراقي حيدر اللامي وسط محافظة ميسان.



يأتي ذلك، بعد أن شهدت مدن العراق، خلال اليومين الماضيين، أعمال عنف ومواجهات دامية بعد إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين في محافظة ذي قار، حيث وصل عدد القتلى إلى 32 شخصا.



وفي محافظة النجف شيع الأهالي ضحايا أحداث الخميس بشكل جماعي من ساحة اعتصام الصدري، رغم فرض حظر التجوال.



وقرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق تشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين.



وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وجه أمس بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف.