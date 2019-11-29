ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن تناقش مسودة معايير جودة الحضانات مع مديري المديريات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
البرنامج القومي لتنمية
البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة
Advertisements
محمد عبد المنعم
نظم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ورشة عمل تناقش مسودة المعايير القومية لجودة الحضانات بمصر.

وذلك خلال يومي 27-28 من نوفمبر الجاري، وبحضور كل من أ. محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديري مديريات وزارة التضامن وأخصائيين الأسرة والطفولة ب 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت دينا عبد الوهاب، مستشار تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة؛ أن مسودة المعايير تتضمن مجالات رئيسية وهامة لضمان جودة الخدمات المقدمة للطفل من عمر يوم وحتى 4 سنوات، كجودة البيئة الفيزيقية للحضانات، نهج التعلم والمناخ الداعم له، والقيادة والإدارة.

يُذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يعمل على صياغة معايير جودة تتوافق مع المعايير العالمية، وضع منهج تربوي محدث، تدريب وبناء قدرات ميسرات الحضانات التي تم تطويرها.

كما يعمل على تعديل اللوائح والسياسات الخاصة بترخيص الحضانات، إضافة لتطوير القطاع الخاص وتشجيعه على التوسع في مجال الطفولة المبكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومى للمرأة بالبحيرة يطالب بسن تشريعات لمناهضة الزواج المبكر..صور

إطلاق برنامج الإصلاح وقيادة التغيير لتنمية المهارات الاحترافية

تزامنا مع أعياد الطفولة ومرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل..القومي للطفولة يطلق لعبة "سيفيلنجز" لتنمية مهارات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

التضامن توفد 15 متدرباً لليابان ضمن برنامج تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة

لم يأت من فراغ .. 9 أسباب قادت غادة والي لتولي منصب وكيل السكرتير العام لـ الأمم المتحدة

غادة والي من 19 شارع المراغي بـ العجوزة إلى الأمم المتحدة .. 9 أسباب قادتها لتولي منصب وكيل السكرتير العام لـ الأمم المتحدة .. ومنحت جائزة أفضل وزارة في العالم من منظمة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

طالبة أزهرية تبكي في حفل تخرجها: كان نفسي بابا وماما يكونوا معايا.. فيديو

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة في الفترة القادمة.. الحكومة ترد

بعد بكائها.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورا جديدة.. وهذه قصة خلافها مع والدها

تعرف على سبب زيادة قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان لـ٦٥ جنيها يوم الثلاثاء

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-11-2019

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

AdvertisementS

أوهمت الجميع باختطافها لتتزوج حبيبها .. قصة فتاة المرج.. فيديو

أمطار بداية من الأحد..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى

خفض أسعار 4 سلع تموينية بعد غد

شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني

بتطبيق سناب شات .. ابنة أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور

مفتاحك اتكسر في الباب.. شاهد أسهل طريقة لإخراجه دون مجهود

عاش هنا يوثق ديانة مريم فخر الدين المزدوجة ودور شادية في تعليمها الإسلام.. وأسباب اقتحام رشدى أباظة منزلها بالسلاح.. وأسرار تعرضها للتحرش من زملائها وطلاقها بعد علقة موت من محمود ذو الفقار

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

أخبار الرياضة.. حقيقة شراء محمد صلاح لـ نادي مصري.. تفاصيل صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي.. أزمة في اللجنة الخماسية

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

من 30 أكتوبر .. التحريات تكشف حيلة الطالبة بسنت للهروب مع زوجها في المرج بدون علم أهلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

بـ لوك جديد.. منة فضالي تستعرض جمالها فى فستان السندريلا

بتطبيق سناب شات .. ابنة أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور