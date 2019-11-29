إحباط ترويج شيش إلكترونية ومستلزماتها وسجائر مستوردة دون جمارك

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي مدير محل بشبرا لترويجه الشيش الإلكترونية ومستلزماتها والسجائر المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية.



وكانت قوة من إدارة مباحث رعاية الأحداث قد تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن محل شارع الترعة البولاقية ـ دائرة قسم شرطة شبرا لحيازته كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها والسجائر المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية بالمحل عمله بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المحل على ٢ شيشة إلكترونية و١٠٤ عبوات زيت خاص بالشيش الإلكترونية و٩ أجهزة بوت , 3 بطاريات ( قطع غيار للشيش الإلكترونية ) و1٤٨ علبة سجائر ( مختلفة الأنواع ) و ١٠ عبوات تبغ وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لقانون الجمارك.



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.