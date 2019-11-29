ختام منافسات رفع الأثقال والكرة الطائرة جلوس لذوي الإعاقة بالجامعات

اختتمت اليوم منافسات رفع الأثقال والكرة الطائرة جلوس من اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة ( بارالمبياد الجامعات المصرية ) والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالادارة المركزية للتنمية الرياضية، خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتي 1 من ديسمبر بالمدينة الشبابية والرياضية بالإسكندرية.



جاءت جامعة حلوان في المركز الاول في منافسات الكرة الطائرة جلوس، وجاءت في المركز الثاني جامعة الإسكندرية، وفي المركز الثالث جامعة الزقازيق.



اما في منافسات رفع الأثقال فكانت كالآتي:

على مستوي الإعاقة البصرية للبنين:



في وزن 63 -75 كجم، جاءت جامعة قناة السويس في المركز الاول ثم جامعة طنطا، وفي المركز الثالث جامعة عين شمس.



اما في وزن 77-89 كجم، جاءت جامعة بنها في المركز الاول، تليها جامعة الإسكندرية،ثم جامعة الازهر.



وفي منافسات وزن 90-130 كجم، حصلت جامعة بني سويف علي المركز الاول، تليها جامعة حلوان في المركز الثاني، وجامعة الزقازيق في المركز الثالث.



اما في منافسات الفتيات في الاعاقة البصرية جاءت جامعة اسيوط في المركز الاول، تليها جامعة بني سويف، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثالث.



وفي منافسات الاعاقة الحركية لرفع الأثقال رجال جاءت كالاتي:



وزن 34-55 كجم، جاءت جامعة ازهر اسيوط في المركز الأول، تليها جامعة المنوفية، وفي المركز الثالث جامعة دمنهور.



وفي منافسات وزن 58-59 كجم، حصلت جامعة عين شمس في المركز الاول، وجامعة اسيوط في المركز الثاني، تليها جامعة بنها.



وفي وزن 61-63 كجم، جاءت جامعة الزقازيق في المركز الاول، تليها جامعة السادات، وجامعة اسيوط في المركز الثالث.



وفي وزن 69-75 كجم، جاءت جامعة عين شمس في المركز الاول، تليها جامعة الازهر، وجامعة المنصورة في المركز الثالث.



وفي وزن 76-80 كجم، جاءت جامعة حلوان في المركز الاول، تليها جامعة الأزهر في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جامعة القاهرة.



وفي وزن 83-99 كجم، حصلت جامعة حلوان علي المركز الاول، وجامعة الزقازيق في المركز الثاني، اما في المركز الثالث جاءت جامعة المنصورة.



ومنافسات الإعاقة الحركية للفتيات جاءت كالآتي:



في وزن 39-50 كجم، جاءت جامعة عين شمس في المركز الاول، تليها جامعة المنوفية،ثم جامعة حلوان في المركز الثالث.



وفي وزن 53-55 كجم، جاءت جامعة القاهرة في المركز الاول، تليها جامعة طنطا، وجامعة اسيوط في المركز الثالث.



وفي وزن 66-69 كجم، جاءت جامعة الزقازيق في المركز الاول، تليها جامعة المنيا، وجاءت التعليم العالي في المركز الثالث.



وزن 75-98 كجم، جاءت جامعة عين شمس في المركز الاول، وجامعة اسيوط في المركز الثاني، اما جامعة الأزهر فجاءت في المركز الثالث.



الجدير بالذكر انه يشارك في اللقاء 25 جامعة وفرع بإجمالي 650 مشاركا ومشاركة علي مستوي الجمهورية، والذي يأتي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية والذي يهدف إلي رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلي العمل علي مشاركة أكبر عدد من الطلاب الجامعين أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية ودمجهم في المجتمع المصري واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل.