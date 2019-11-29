شاهد | ضربة جزاء احتسبها البنا ضد سيراميكا كليوباترا أمام القناة

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع مضيفه القناة بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب القناة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.



وكان هدف التعادل لفريق القناة جاء بعد احتساب محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء نجح في تسجيلها شريف أشرف.



وفي الموسم الماضي في مباراة سيراميكا كليوباترا أمام منافسه كوكاكولا تغاضي نفس الحكم عن احتساب ضربة جزاء واضحة تماما للفريق الأول.



ورفع سيراميكا كليوباترا بالتعادل رصيده إلى ١٣ نقطة متربعا على قمة الدوري وبفارق 3 نقاط عن منتخب السويس صاحب المركز الثاني.