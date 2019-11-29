ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فستان ريش.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:46 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
Advertisements
رشا عوني
تألقت النجمة لقاء الخميسي في إطلالة مبهرة منذ قليل على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وارتدت لقاء الخميسي فستانا أسود مميزا مكشوف الأكتاف، ومزين بالريش من الأسفل، منحها إطلالة مميزة ومختلفة على السجادة الحمراء.

تختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
فستان ريش.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة
فستان ريش.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة
فستان ريش.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موضة 2020..البوت الطويل يسيطر على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة.. من الأجمل؟

بـ الستان الأزرق .. شاهد إطلالة عبير صبرى فى ختام القاهرة السينمائى

حنان مطاوع تتألق بفستان بنفس لون إطلالة رانيا يوسف.. صور

بالريش.. بسمة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان القاهرة

إطلالة محتشمة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة

رانيا يوسف تصدم جمهورها في ختام القاهرة السينمائي | شاهد

ترشيحاتنا

رغم وجودها على قيد الحياة.. لماذا تم حرمان عمة هيثم أحمد زكي من الميراث؟

فنانون يرفعون شعار «نحن لا نكذب ولكن نتجمل».. شيرين سيف النصر: هتجنن مش صوري.. وأحمد عز: أقسم بالله ما ولادي.. وعمرو دياب عن دينا الشربيني: فريق العمل

إهانة أردوغان لماكرون تغرق تركيا في أزمة دبلوماسية | ما سر غضب الإليزيه؟

ألف سلامة يا أستاذ الأساتذة | تامر حسني يساند محمد فؤاد في أزمته الصحية

حبيته بعد 4 أيام.. عبير صبري تكشف تفاصيل زواجها من محام

أبرزهم بن عزيزة.. 5 غيابات تضرب صفوف نجم تونس أمام الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرحمة يارب | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة فى الجيزة | صور

عريس يتعرض لموقف محرج لتصرف غير متوقع من والدته| شاهد ماذا فعلت

من عاري الظهر لـ المحتشم.. 7 فساتين مثيرة لـ رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي | صور