فستان ريش.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة

تألقت النجمة لقاء الخميسي في إطلالة مبهرة منذ قليل على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.



وارتدت لقاء الخميسي فستانا أسود مميزا مكشوف الأكتاف، ومزين بالريش من الأسفل، منحها إطلالة مميزة ومختلفة على السجادة الحمراء.



تختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.



الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

