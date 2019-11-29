أحمد خالد صالح يحتفل بعيد ميلاده الـ27 مع أسرته

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بعيد ميلاده الـ27 مع أسرته، معلنا عن ذلك بنشر صور له من الاحتفال، عبر حسابه على إنستجرام.



وعلق أحمد خالد صالح على الصور، "من أكبر النعم من ربنا، حب اللي حواليك ليك. ربنا ما يحرمني منكم، أسرتي الصغيرة و الكبيرة اللي خلو عيد ميلادي السنة دي مختلف عن كل سنة. شكرا من كل قلبي".



يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد خالد صالح فيلم "الفيل الأزرق 2" من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".



فيلم الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.



وشارك أحمد خالد خلال رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.



مسلسل "أبو جبل" بطولة كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.







