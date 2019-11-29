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فن

بدأت بـ اخاصمك اه ووصلت لـ كان والاوسكار | معلومات عن نادين لبكي مفاجأة ختام القاهرة السينمائى

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:17 م
نادين لبكي
نادين لبكي
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أحمد البهى
شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ ٤١ تكريم المخرجه اللبنانيه نادين لبكي، وفي السطور التاليه نرصد أبرز المعلومات عنها.

١/ مخرجه لبنانيه تبلغ من العمر ٤١ عاما.

٢/ درست الإعلام بجامعة القديس يوسف في بيروت وحصل مشروع التخرج الخاص بها على جائزة في باريس عام 1998.

٣/ اتجهت إلى إخراج الإعلانات والفيديو كليب حيث تعد من أشهر مخرجات الفيديو كليب العربيات.

شاركت في بداية التسعينيات في مسابقةٍ للمواهب تحت اسم “استوديو الفن” لسيمون أسمر وشاركت في مسابقة الإخراج قدمت خلالها فيديو كليب لمطربةٍ اسمها كارلا تحت اسم “حبيبي يا”.

٤/ من أبرز الكليبات التي قدمتها كليب اخاصمك اه لنانسي عجرم

٥/ دخلت مجال التمثيل في عدد من الاعمال اسمها سكر بنات ورصاصه طايشه.

٦/ شاركت لاول مرة بمهرجان كان السينمائي من خلال عرض فيلمها (وهلأ لوين؟ )في فئة "Un Certain Regard" نظرة خاصة عام 2011، والذي قامت ببطولته وإخراجه .

٧/ كان المفاجاه الكبرى حين تم اختيار فيلمها كفر ناحوم للمنافسة على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لسنة 2018،كما أعلن في 22 يناير 2019 عن ترشيح الفيلم لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي لعام 2019.

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